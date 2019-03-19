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محمد بن مسعود - الدمام - قرر مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، إقالة المصري أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه، وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.
وكان ميدو قد تعرّض لخسارة كبيرة أمام النصر في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بعد الخسارة من النصر.. الوحدة يقيل مدربه المصري "ميدو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-19
قرر مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، إقالة المصري أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه، وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.
وكان ميدو قد تعرّض لخسارة كبيرة أمام النصر في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
11:27 AM
قرر مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، إقالة المصري أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه، وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.
وكان ميدو قد تعرّض لخسارة كبيرة أمام النصر في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
، بعد الخسارة من النصر.. الوحدة يقيل مدربه المصري "ميدو" ،
المصدر : الخليج 365
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