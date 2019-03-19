، بعد الخسارة من النصر.. الوحدة يقيل مدربه المصري "ميدو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قرر مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، إقالة المصري أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه، وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكان ميدو قد تعرّض لخسارة كبيرة أمام النصر في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.