، شاهد من مكة.. مركبة تقتحم متجرًا غذائيًّا وتستقر بجوار الكاشير ،

محمد بن مسعود - الدمام - يقودها طفل لا يتجاوز الـ15 عامًا.. والحادثة لم تسجل إصابات

نجا عدد من العاملين والمتسوقين بأحد المتاجر الغذائية بمكة المكرمة من الموت، بعد أن اقتحمت مركبة من نوع "نيسان باترول" المتجر، لستقر بجوار مكتب "الكاشير"، وسط ذهول الجميع؛ فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365"؛ فإن الحادث وقع صباح اليوم في أحد مخططات الشرائع شرقي مكة المكرمة؛ حيث بدأت القصة عندما أوقف طفلان لا تتجاوز أعمارهما 15 سنة، السيارة أمام المتجر المتخصص في بيع المواد الغذائية، وترجلا منها بداعي التسوق، وبعد ذلك خرجا وركبا سيارتهما، وأثناء محاولة السائق -وهو طفل- الخروج بها من الموقف للطريق العام، حرك ناقل الحركة "الأوتوماتيك" للأمام لستقر المركبة داخل المتجر؛ ولكن دون إصابات في الأرواح؛ حيث اقتصرت الأضرار الناجمة عن الحادث على تحطيم مدخل المتجر فقط.

وبحسب "الكاشير" من الجنسية السودانية، قال في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه فوجئ صباح اليوم أثناء إنهاء إجراءات البيع لأحد الزبائن، بسيارة تقتحم المحل؛ مشيرًا إلى أن فرار الزبون وتنبيهاته باقتحام المركبة كان له الفضل -بعد الله- في نجاته هو وعدد من العاملين والمتسوقين، الذين فروا إلى ركن في المتجر للهروب من السيارة.

وأكد أن سائق السيارة طفل لا يتجاوز عمره عشر سنوات، كان برفقة آخر، أوقفا مركبتهما أمام المتجر وخرجا بعد أن اشتريا أغراضًا منه؛ لافتًا إلى أن الأضرار اقتصرت على تحطيم زجاج المدخل.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة على الفور، بعد تلقيها البلاغ، وتم التحفظ على السائق لاستكمال الإجراءات اللازمة؛ فيما لم يسفر عن الحادث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.