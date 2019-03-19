“الترفيه” تحدد شروط وضوابط تراخيص العروض الموسيقية والغنائية

حددت الهيئة العامة للترفيه شروط وضوابط ممارسة الأنشطة الترفيهية، بما فيها العروض الحية والغنائية، حيث سبق وأن أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ قائمة تلك العروض. واشترطت الهيئة للحصول على رخصة ممارسة نشاط ترفيهي أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال النشاط، وأن يقدم خطة تسويقية له مشتملةً على التصاميم الإعلانية التي ستُستخدم في الحملة التسويقية، إضافةً إلى تقديم خطتين تنظيمية وتشغيلية للنشاط الترفيهي، وألا يكون مقدم الطلب ضمن القائمة المحظورة المحددة من الهيئة. وألزمت المرخص له بعدد من الضوابط للتقيد بها أبرزها: مراعاة القيم الإسلامية والثقافة الاجتماعية في المملكة، الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة، عدم الإساءة للأشخاص أو الهيئات الحكومية أو الخاصة، التقيد بالتعليمات والإرشادات التي تقرها الهيئة من وقت لآخر.

من جانبها، تتولى الهيئة دراسة طلب الموافقة المبدئية خلال 5 أيام عمل لرخصة ممارسة النشاط الترفيهي و90 يوماً لرخصة إنشاء مرفق ترفيهي، ويحصل المتقدم على الرخصة بعد الموافقة المبدئية واستصدار التصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً. وبحسب لائحة تراخيص الأنشطة الترفيهية تمتد رخصة إنشاء المرفق الترفيهي لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، في حين تمتد رخصة ممارسة النشاط الترفيهي مدة استمراره، وفي حال مخالفة المرخص له لأي من أحكام اللائحة يحق للجنة الجزاءات إيقاف النشاط الترفيهي، وتعليق أو إلغاء الرخصة، ووقف التعامل مع المخالف بشكل مؤقت أو دائم ووضعه في القائمة المحظورة. تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ أعلن في يناير الماضي السماح للمطاعم والمقاهي بطلب الحصول على تصاريح لإقامة العروض الحية، موضحاً أنها تشمل العزف بالموسيقى والعروض الغنائية والكوميديا الارتجالية.