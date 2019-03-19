عودة الدراسة خلال شهر رمضان.. “التعليم” تنشر التقويم الدراسي للعام الدراسي القادم

كشف التقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم للعام المقبل 1441هـ أن بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون في يوم 24-5-1441هـ، وتستمر الدراسة حتى 14-9-1441هـ، بداية إجازة عيد الفطر، أي سيكون هناك دراسة خلال شهر رمضان 1441هـ.

وأوضح التقويم الذي نشرته الوزارة على موقعها أن العام الدراسي المقبل سينطلق يوم الأحد 2-1-1441هـ الموافق 1-9-2019م، على أن تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 25-4-1441هـ، وبداية إجازة منتصف العام نهاية دوام 7-5-1441هـ. وسيعود الطلاب للفصل الدراسي الثاني في 24-5-1441هـ، وتبدأ إجازة عيد الفطر يوم 14-9-1441هـ، على أن تُستأنف الدراسة يوم 8-10-1441هـ، يعقبها اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء 10-10-1441هـ، ثم بداية إجازة نهاية العام بنهاية دوام يوم الخميس 19/‏10/‏1441هـ الموافق 11/‏6/‏2020م.