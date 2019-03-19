كاديلاك تكشف عن سيارتها السيدان CT5 بناقل حركة عشر سرعات

:



.

تؤمن كاديلاك بقوة بأن السيارات السيدان لا يزال أمامها مستقبل مشرق رغم سيطرة المركبات الكروس أوفر وشقيقاتها “إس.يو.في”..، على معظم السوق في الفترة الراهنة.

وكشفت الشركة الأمريكية عن سيارتها الجديدة CT5 2020 لتحل محل CTS التي لم تحقق النجاح المتوقع وذلك قبل عرضها للجمهور في معرض نيويورك للسيارات الشهر المقبل.

وأبقت الشركة على تصميم المصابيح “بشكل رأسي” في السيارة الجديدة لكن “الطرف الأمامي” اكتسب طابعا أكثر جرأة عما اعتاد المستهلكون رؤيته في سيارات كاديلاك.



وقال موقع “موتور 1” إن المقصورة الداخلية تلقت المزيد من الإضافات الجمالية المصنوعة من الخشب والجلد الفاخر بالمقاعد وفي المنتصف.

وقال الموقع إن كاديلاك CT5 2020 ستطرح بنظامي دفع خلفي وكلي، وبمحرك تربو 2.0 لتر كتجهيز أساسي.

وستعرض الشركة أيضا فئة بمحرك تربو مزدوج 3.0 لتر V6 على أن يعتمد المحركان على ناقل حركة أوتوماتيكي عشر سرعات وصفه الموقع بأنه يبشر بنقل الحركة بطريقة “لا يكاد يلحظها السائق”.

Advertisements

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن سعر السيارة الجديدة لكن موتور 1 أوضح أنها ستقل عن CT6 التي يبدأ سعرها من 220 ألف ريال تقريبا.



