جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعنيزة توفر وظائف لحملة الدبلوم

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أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عنيزة توفر وظيفة تقنية شاغرة، بمسمى (مسؤول تقنية معلومات)، لحملة درجة الدبلوم في الحاسب الآلي.

واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تقنية المعلومات..، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤول تقنية معلومات.

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على درجة الدبلوم في الحاسب الآلي.

3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تقنية المعلومات.

طريقة التقديم:

– ممن تنطبق عليه الشروط ويجد لديه الرغبة والقدرة على شغل الوظيفة إرسال السيرة الذاتية مع نسخة من المؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

لمزيد من المعلومات: من خلال الرابط التالي