السعودية اليوم / " مهارات الاتصال الفعال " دورة بتعليم نجران



نجران 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، دورة تدريبية بعنوان "مهارات الاتصال الفعال"، وذلك بنادي الحي المتعلم في المتوسطة الرابعة بحي الفهد.

وتناولت الدورة التي قدمتها المدربة غالية السويدي، وتسمر ثلاثة أيام، التعريف بالاتصال الفعال، وأهميته في تغيير سلوك الأفراد، إضافة إلى أدوات الاتصال الفعال وأشكاله المتمثلة في الوسائل المكتوبة، والوسائل السمعية، والوسائل البصرية.

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10:52ت م

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