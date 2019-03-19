السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إقليم بابوا في إندونيسيا إلى 89 قتيلاً



جاكرتا 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، سوتوبو بورو نوجروهو، الثلاثاء ، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليم بابوا الواقع شرق البلاد مؤخرا إلى 89 قتيلاً و 159 مصابًا.

وقال نوجروهو: "إن 74 شخصًا مازالوا في عداد المفقودين"، مشيرًا إلى أن مياه الفيضانات غمرت مئات المنازل ودمرت العديد من الطرق والجسور، وهو ما يعيق جهود الإغاثة والإنقاذ الجارية.

ورجح المسؤول الإندونيسي، ارتفاع عدد القتلى والمصابين، وذلك بسبب عدم الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة حتى الآن، كما أشار إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص يتواجدون حاليًا في مراكز إيواء مؤقتة.

يذكر أن منطقة سينتاني القريبة من العاصمة الإقليمية جايابورا، تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة، تسببت في حدوث فيضانات عارمة.

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10:23ت م

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