السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك يتفقد سير العمل بمحافظة أملج



أملج 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

تفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد المهندس أحمد بن محمد الشهراني أمس, سير العمل في إدارة الدفاع المدني بمحافظة أملج.

وجرى خلال الجولة التي رافقه فيها مدير الإدارة العامة للعمليات العقيد ناصر القويزاني ومدير الشؤون الادارية والمالية العقيد معدي الربيعة, الاجتماع بمدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الرائد خالد محمد علي الجهني وضباط وأفراد الإدارة وفرقها الميدانية والوقوف على مستوى الأداء وتفقد التجهيزات الفنية والميدانية والآلية ومدى جاهزيتها لمواجهة أي طارئ يتطلب تدخل فرق الدفاع المدني.

واطلع الشهراني على جاهزية وأعمال التدريب على رأس العمل واحتياجات المراكز الميدانية.

من جانبه ثمّن مدير ادارة الدفاع المدني بمحافظة أملج الرائد خالد الجهني هذه الزيارة وما يوليه مدير المنطقة من اهتمامه بجميع الإدارات وتلمس حاجات العاملين، معرباً عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة.

// انتهى //

10:16ت م

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