الان تتابع الجمارك للمواطنين: المسموح لكم 200 سيجارة وما زاد سيتم حجزه والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أكدت الجمارك السعودية مجدداً أنه يسمح لأي مواطن بإدخال 200 سيجارة عبر منافذ المملكة وأن مازاد عن هذه الكمية سيتم حجزه.
وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإن تصريحات الجمارك جاءات في ردها على تساؤلات من المواطنين حيث قالت عبر حسابها في تويتر: يُسمح بدخول 200 سيجارة و 500 جرام من منتجات التبغ و 24 سيجار للفرد البالغ، وذلك لغير المترددين على المنفذ الجمركي، ما زاد عن هذه الكمية سيتم حجزه وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.
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