ربط الكتروني بين المدنية والصحة عبر التزام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

أكملت وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» وبالتعاون مع وزارة الصحة إجراءات الربط الالكتروني مع نظام إدارة وتخطيط الموارد الحكومية في وزارة الصحة عبر قناة التكامل الحكومية؛ ليرتفع بذلك عدد الوزارات التي أكملت إجراءات الربط الالكتروني إلى سبع وزارت هي: التعليم، العدل، الإعلام، النقل، العمل والتنمية الاجتماعية، البيئة والمياه والزراعة، وأخيرا وزارة الصحة. وبذلك ترتفع نسبة البيانات التي حصلت عليها وزارة الخدمة المدنية من خلال الارتباط الالكتروني الكامل مع الجهات الحكومية إلى ما نسبته 70% من البيانات والمعلومات الوظيفية لموظفي ومنسوبي القطاع الحكومي المدني.

وتكمن أهمية الربط الالكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصناع القرار من خلال مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية، وتشمل البيانات الوظيفية الحالية والتاريخية والمؤهلات وإدارة الأداء والعمليات وأتمتة إجراءات الموارد البشرية.