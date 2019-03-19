إغلاق 146 منشأة غذائية مخالفة في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي نحو 4,072 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع الـ 42 لحملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المملكة كافة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجهود المبذولة عبر حملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأكد أن الأمانة أتلفت 4,072 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو 949 مخالفة صحية بجانب إغلاق 146 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد 1334 جولة ميدانية للمراقبين من حملة غذاؤكم أمانة.

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من المخالفات المرصودة:

1 تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع

2 سوء تداول الأطعمة وتخزينها

3 اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين

4 انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها