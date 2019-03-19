تشكيل لجنة لتطوير البلديات الفرعية في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر أمين جدة صالح التركي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتطوير عمل البلديات الفرعية، برئاسة نائب الأمين للمشروعات والبيئة المهندس علي القرني، وتكليف وكيل الخدمات المهندس عائض الزهراني نائبا لرئيس اللجنة، وعضوا ضمن تسعة أعضاء يتولون تقييم الوضع الحالي للبلديات، من حيث الموارد البشرية والأنظمة التقنية والإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات البلدية.

وفي السياق نفسه عقدت اللجنة لقاء بمقر الأمانة أمس، استعرضت فيه الإدارة العامة للرقابة البيئية نتائج مشروع «مسح وتخطيط الأحياء في سبيل تحسين المشهد الحضاري للمدينة» خلال الـ 60 يوما الماضية، كما شمل العرض رصد أبرز المعوقات والاحتياجات ونسب الإنجاز.

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ووجه رئيس اللجنة المهندس علي القرني بتعزيز الشفافية والنظام والوضوح مع المواطنين، وتفعيل الصلاحيات المعطاة للرؤساء للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في الأحياء، بما في ذلك تفعيل أوامر العمل للمقاولين، ورفع تقارير بأوامر العمل المفتوحة في نطاق كل بلدية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، إضافة إلى رصد جميع المباني تحت الإنشاء واتخاذ الاجراءات النظامية حيالها.

وطالب البلديات بحصر جميع المشروعات القائمة والمستقبلية في نطاقها، والحصول على معلوماتها التفصيلية من الإدارات المختصة والرفع بالاحتياجات لكل نطاق.

أهداف اللجنة