هيئة الخبراء تصدر الترجمة الإنجليزية لنظام الإفلاس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت شعبة الترجمة الرسمية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الترجمة الإنجليزية لنظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 / 05 / 1439هـ، وسيتم تزويد الجهات المعنية بنسخ من هذا الإصدار.

وأوضح رئيس شعبة الترجمة الرسمية الدكتور محمد الهدلق أن الشعبة تختص بترجمة ما يصدر عن حكومة المملكة من أنظمة ولوائح وتنظيمات إلى اللغة الإنجليزية ومن ثم اعتمادها من المجلس العلمي للترجمة التابع للشعبة الذي يضم نخبة من المتخصصين في اللغة الإنجليزية والشؤون القانونية من الجامعات السعودية وغيرها، ويتم تشكيله كل ثلاث سنوات بموجب أمر ملكي.

وأضاف أن الشعبة تحظى بدعم ومؤازرة رئيس الهيئة المشرف العام على الشعبة محمد العجاجي، الذي يؤكد أن الاهتمام بترجمة الأنظمة واللوائح يأتي انطلاقا من حرص حكومة المملكة على نشر هذه الأنظمة وتداولها ووصولها إلى أيدي المهتمين في داخل المملكة وخارجها.