خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء والمواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس، الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور بندر بن سعود، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن عبدالله بن سعود، والأمير فيصل بن محمد بن سعود، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن ناصر بن فرحان، والأمير مصعب بن فهد بن فرحان، والأمير تركي بن ناصر بن فرحان، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب.