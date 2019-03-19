القيادة تعزي رئيسي إندونيسيا وموريتانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو في ضحايا السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

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كما عزى خادم الحرمين الشريفين في برقية أخرى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز في وفاة الرئيس الأسبق لموريتانيا محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله -، قائلا «علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ العزاء وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي برقيتين مماثلتين، عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس إندونيسيا في ضحايا السيول، قائلا «بلغني نبأ السيول التي اجتاحت إقليم بابوا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».

كما عزى الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في وفاة الرئيس الأسبق، قائلا «تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد أحمد لولي - رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه، فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».