تعزيز التعاون الاستثماري بين تنموي إمارة مكة و«مدن»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين مركز التكامل التنموي بإمارة المنطقة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن».

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وتهدف المذكرة التي وقعها من الجانبين وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح والمدير العام لـ»مدن» المهندس خالد السالم، لتعزيز التعاون للاستفادة من الفرص الاستثمارية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في منطقة مكة المكرمة، ودعم «مدن» في احتياجات البنية التحتية والمساعدة في المعوقات، وتنمية المحتوى المحلي في المعروض من خدمات ومنتجات المدن الصناعية ومناطق التقنية في منطقة مكة المكرمة.

وتنص مذكرة التعاون أيضا على تبادل الخبرات في التخطيط والدراسات وخلق فرص عمل للشباب السعودي في المدن الصناعية ومناطق التقنية في المنطقة وتطوير الميزة التنافسية التي تملكها المنطقة في القطاعات المختلفة.

إلى ذلك، استقبل الأمير خالد الفيصل سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، والقنصل الإيطالي ستيفانو ستوتشي، وجرى خلال اللقاءين تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.