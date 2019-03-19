الأمير الوليد بن طلال يتحدث عن حملة مكافحة الفساد:"ليس كل من دخل الريتز فاسداً" (فيديو)

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دبي - بواسطة محمد فارس تحدث الأمير الوليد بن طلال عن حملة مكافحة الفساد التي قامت بها المملكة قبل عامين، وتم فيها احتجاز عدد من المسؤولين السابقين ورجال أعمال في "الريتز" كارلتون.
وقال الأمير في لقاء له ببرنامج "في الصورة" على "روتانا خليجية" إن الوليد بن طلال ليس فاسدا، وليس كل من دخل الريتز كان فاسداً بتصريح من الحكومة السعودية والنائب العام، فهناك من دخل شاهداً، وأنه أول من دعم حملة مكافحة الفساد التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من داخل "الريتز" بلقاءات مع وسائل إعلام أجنبية.
وحول التسوية التي تمت مع الحكومة، قال الأمير إن ما حدث في الريتز "مفاهمة" أنا راضٍ عنها، والدولة راضية عنها، وليست "تسوية"، وتبقى تفاصيلها بيني وبين الدولة.
فيديو: الوليد بن طلال يصور أجواء المملكة
من حاوي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.