السعودية | 6 حالات لإلزام “الاستقدام “بتقديم تعويض مالي أو تأشيرة بديلة للعامل!

المناطق_الرياض

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلزام شركات الاستقدام بتقديم تعويض مالي أو تأشيرة بديلة لترحيل العامل المنزلي أثناء فترة التجربة المقدرة بـ 90 يومًا.

وحسب ” المدينة” حددت الوزارة 6 حالات تكون فيها شركة الاستقدام مسؤولة عن العامل الذي توسطت لاستقدامه، وهي الامتناع عن العمل لأسباب لا تعود لصاحب العمل، على أن يتم إثبات ذلك من لجان الفصل لعمال الخدمات المنزلية، والتغيب عن العمل، وعدم تنفيذ المهام المكلف بها، والإصابة بمرض لا يمكنه من أداء الخدمة، وثبوت عدم صحة تقارير الفحوصات الطبية والأمنية التي أجريت له، وعدم توفير الخدمة المطلوبة.

وأضافت يشترط لاستخراج التأشيرة، أن تكون حالة العامل في ابشر خروجًا نهائيًا، وأن يتم الترحيل أثناء فترة التجربة وعدم تجاوز الحد الأعلى من التأشيرات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إلزام الشركات بـ 90 يومًا للاستقدام من أجل الحد من التأخير، على ألا تتجاوز الغرامات الموقعة 10% من إجمالي قيمة العقد.