شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية البريطاني: هجوم نيوزيلندا إعتداء على الحريات والأمن والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جافييد: "إن الهجوم الإرهابي على المصلين في نيوزيلندا، يشكل اعتداء على القيم المشتركة التي تجمع الشعوب والحفاظ على الأمن والسلم والتعايش في المجتمعات الإنسانية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمسؤولين بريطانيين وقيادات دينية تضامنًا مع الجالية المسلمة المقيمة في بريطانيا مساء أمس، في مقر المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك بمشاركة عمدة لندن صادق خان، وممثلين عن الحكومة البريطانية، وأعضاء من مجلسي النواب واللوردات.