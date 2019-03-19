شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية البريطاني: هجوم نيوزيلندا إعتداء على الحريات والأمن والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال اجتماع لمسؤولين بريطانيين وقيادات دينية تضامنًا مع الجالية المسلمة المقيمة في بريطانيا مساء أمس، في مقر المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك بمشاركة عمدة لندن صادق خان، وممثلين عن الحكومة البريطانية، وأعضاء من مجلسي النواب واللوردات.
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