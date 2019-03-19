شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. أمطار وغبار على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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