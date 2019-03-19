شكرا لقرائتكم ضبط 4.6 مليون منتج مبيد حشري مغشوش في فيلا بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-19 ضبط 4.6 مليون منتج مبيد حشري مغشوش في فيلا بمكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة باشرت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الاثنین، بلاغاً وردها عبر حسابها في “تويتر”، بخصوص فیلا سكنیة في مكة المكرمة تستغلها عمالة مخالفة لتصنیع المبیدات الحشرية. Advertisements وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أنها ضبطت خلال مباشرتها البلاغ 4.6 ملیون منتج مبید حشري مغشوش، إضافة إلى 50 ألف قطعة تحمل شعارات مقلّدة لأندية سعودية.









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