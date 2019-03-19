وزارة الداخلية توفر وظائف للجنسين بنظام التعاقد والتعيين بمختلف المناطق

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية توفر وظائف صحية شاغرة (بنظام التعاقد والتعيين) للرجال والنساء، للعمل في جميع مناطق المملكة، بالمسميات التالية (طبيب استشاري طب أسرة أو باطنة، وأخصائي أطفال، وأخصائي جلدية، وأخصائي باطنة، وأخصائي أنف وأذن وحنجرة، وأخصائي نساء وولادة، وأخصائي طب أسرة، وأخصائي عيون، وأخصائي سموم، وفني سموم)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- طبيب استشاري:

– شهادة الزمالة أو الدكتوراه في تخصص (طب أسرة أو باطنة).

– خبرة لمدة ثلاث سنوات.

2- أخصائي أطفال:

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لمدة سنتين.

3- أخصائي جلدية:

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لمدة سنتين.

4- أخصائي باطنة:

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لمدة سنتين.

5- أخصائي أنف وأذن وحنجرة:

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لمدة سنتين.

6- أخصائي نساء وولادة:

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لمدة سنتين.

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7- أخصائي طب أسرة:

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لمدة سنتين.

8- أخصائي عيون:

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لمدة سنتين.

9- أخصائي سموم:

– درجة البكالوريوس في التخصص.

10- فني سموم:

– درجة البكالوريوس في التخصص.

الطلبات:

1- السيرة الذاتية.

2- صورة من المؤهلات العلمية والعملية.

3- صورة من إثبات الهوية.

4- صورة من التصنيف المهني (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية).

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- اجتياز المقابلة الشخصية.

3- أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/03/19م.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع تحديد مسمى الوظيفة في خانة البريد):

[email protected]