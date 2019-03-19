شكرا لقرائتكم وظائف بـ وزارة الحرس الوطني للجنسين في جميع المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر وظائف للرجال والنساء بجميع مناطق المملكة، للعمل بالمسميات التالية.

الوظائف:

1- طبيب استشاري (جميع المناطق):

– تخدير، أطفال، أمراض النساء والولادة العامة، الأورام، العناية المركزة، القلب، جراحة تجميل، مخ وأعصاب، جراحة أعصاب، جلدية، كلى، عظام، طب طوارئ، مسالك بولية، أذن وأنف وحنجرة، مختبرات، طب نفسي، أشعة، طب تأهيل، جراحة عمود فقري، جراحة أوعية دموية، جراحة عامة، حوادث وإصابات، باطنية، زراعة الأعضاء والكبد، أمراض الدم، زراعة الكلى، طب أسرة، غدد صماء، أمراض معدية أو مكافحة العدوى، جهاز هضمي، أمراض روماتيزم، جهاز تنفسي، علم الأمراض التشريحي، طب العلاج الإشعاعي، الأمراض الصدرية.

2- طبيب نائب (جميع المناطق):

– تخدير، أطفال، أمراض النساء والولادة العامة، الأورام، العناية المركزة، القلب، جراحة تجميل، مخ وأعصاب، جراحة أعصاب، جلدية، كلى، طب طوارئ، مسالك بولية، أذن وأنف وحنجرة، مختبرات، أشعة، طب تأهيل، جراحة عمود فقري، جراحة أوعية دموية، جراحة عامة، حوادث وإصابات، باطنية، زراعة الأعضاء والكبد، أمراض الدم، زراعة الكلى، طب أسرة، غدد صماء، أمراض معدية أو مكافحة العدوى، جهاز هضمي، أمراض روماتيزم، جهاز تنفسي، علم الأمراض التشريحي، طب العلاج الإشعاعي، الأمراض الصدرية.

3- طبيب مقيم (جميع المناطق):

– تخدير، أطفال، أمراض النساء والولادة العامة، الأورام، العناية المركزة، القلب، جراحة تجميل، مخ وأعصاب، جراحة أعصاب، جلدية، كلى، عظام، طب طوارئ، مسالك بولية، أذن وأنف وحنجرة، مختبرات، أشعة، طب تأهيل، جراحة عمود فقري، جراحة أوعية دموية، جراحة عامة، حوادث وإصابات، باطنية، زراعة الأعضاء والكبد، أمراض الدم، زراعة الكلى، طب أسرة، غدد صماء، أمراض معدية أو مكافحة العدوى، جهاز هضمي، أمراض روماتيزم، جهاز تنفسي، علم الأمراض التشريحي، طب العلاج الإشعاعي، الأمراض الصدرية.

4- أخصائي تمريض (جميع المناطق)

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية (تمريض العناية المركزة القلبية للبالغين، تمريض القسطرة القلبية، تمريض العمليات القلبية، تمريض العناية المركزة الإكلينيكية، تمريض العناية المركزة القلبية للأطفال، تمريض العناية المركزة للحروق، تمريض العناية المركزة للبالغين، تمريض العناية المركزة للأعصاب، تمريض العناية المركزة الجراحية، تمريض الطوارئ، تمريض الإنعاش، تمريض العناية المركزة للتوليد، تمريض العناية المركزة للأطفال).

5- فني مختبر (الرياض، مكة، جدة، المدينة، حائل):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة الدبلوم في علوم المختبرات، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

6- فني أشعة (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة الدبلوم في علوم الأشعة، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

7- فني تخطيط مخ وأعصاب (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة الدبلوم في علم الأعصاب، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

8- فني تروية قلب (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة الدبلوم في علوم تقنية القلب، تروية القلب، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

9- فني تخدير (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة الدبلوم في علوم التخدير، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

10- فني طب طوارئ (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة الدبلوم في علوم طب الطوارئ، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

11- أخصائي علاج وظيفي (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة البكالوريوس في علوم إعادة التأهيل، علاج وظيفي، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

12- أخصائي علاج نفسي (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة البكالوريوس في علوم الرعاية التنفسية، علاج وظيفي، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

13- فني تخطيط قلب (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة الدبلوم/بكالوريوس في علوم تقنية القلب، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

Advertisements

14- فيزياء طبي (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة الماجستير/بكالوريوس في علوم الفيزياء الطبية، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

15- فني قسطرة قلب (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة البكالوريوس في علوم تقنية القلب، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

16- فني سحب دم (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة الدبلوم في علوم مختبر، سحب دم، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

17- فني تعقيم (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة الدبلوم في علوم التعقيم الصحي، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

18- فني صيدلية (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة الدبلوم في علوم الصيدلة، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

19- بيطري (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة البكالوريوس في الطب البيطري، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

20- مساعد طبيب أسنان (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة الدبلوم في علوم طب الأسنان، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

21- فني مناظر طبية (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصصات التالية شهادة الدبلوم في الرعاية الصحية + تدريب في التخصص، مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

22- فني معلومات صحية (جميع المناطق):

– شهادة تقنية طبية بعد الثانوية أو ما يعادلها + خبرة سنتين في نفس المجال.

23- فني رعاية تمريض (جميع المناطق):

– مؤهل معتمد في التخصص، شهادة الدبلوم في الرعاية الصحية.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد.

3- اجتياز المقابلة الشخصية.

4- أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

5- اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

6- تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

7- أن يكون لائقاً طبياً.

المميزات:

1- راتب مجزي ومنافس.

2- زيادة سنوية.

3- تغطية طبية شاملة.

4- دورات تدريب وتطوير.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/03/19م.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع تحديد مسمى الوظيفة والمنطقة في خانة البريد):

[email protected]