الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في وزارة الداخلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن توفر وظائف شاغرة بنظام التعاقد والتعيين للرجال والنساء في جميع مناطق المملكة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة هي : طبيب استشاري ( طب أسرة / باطنة) -أخصائي أطفال- أخصائي جلدية- أخصائي باطنة- أخصائي أنف وأذن وحنجرة. Advertisements أخصائي نساء وولادة – أخصائي طب أسرة – أخصائي عيون – أخصائي سموم- فني سموم. وطالبت جميع الراغبين في التقديم بإرسال السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والعملية وصورة من إثبات الهوية وصورة من التصنيف المهني (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية) ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية. مع العلم أن أخر موعد لاستقبال الطلبات أسبوعين من تاريخ اليوم 12 / 7 / 1440 هـ وسيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط . وترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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