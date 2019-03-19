فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يكشف عن علاقته بالأمير محمد بن سلمان وكيف توطدت في موقفين سابقين

دبي - بواسطة محمد فارس تحدّث الأمير الوليد بن طلال عن علاقته بولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما كان مستشارا في إمارة الرياض، وكيف توطدت علاقته مع محمد بن سلمان في موقفين حدثا بينهما.
وأوضح أنه كان يقابل الأمير محمد بن سلمان أثناء عمله مستشارا في إمارة الرياض مع الملك سلمان وقت أن كان أميرا للرياض، وأن هناك موضوعين وثقا العلاقة بينهما، الأول عندما كان يزور الملك عبدالله أثناء مرضه في مستشفى الحرس الوطني، وتصادف أن الملك سلمان والأمير محمد كانا يزورانه كذلك.
وبعد انتهاء الزيارة نزلوا معا فقال الأمير الوليد للملك سلمان: "ترى محمد يساعدك كثيرا ويدعمك كثيرا"، فرد الملك سلمان: "نعم وهو ياخد عني أشياء كثيرة"، فسمع الأمير محمد هذا الكلام واقترب من الوليد وتعانقا، فقال له الوليد: "أنا قلت الصراحة يا محمد وهي الي في قلبي والله".
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من Akhbaar24
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الموضوع الثاني كان في آخر عهد الملك عبدالله، والذي كان يعامل الوليد كولده، وكتب الوليد له خطابات عن الاقتصاد السعودي وكيفية إنقاذه، لكن كان هناك شخص لدى الملك عبدالله يعرقل خطابات الوليد، فلم ييأس، وكتب الخطابات للوزراء وأعضاء مجلس الشورى.
ثم اتجه الأمير الوليد للأمير محمد بن سلمان، وعن طريقه تمكّن من مقابلة ولي العهد -الأمير سلمان وقتها- وشرح له الموقف في ورقتين قرأهما الملك سلمان بدقة، ثم سأل الأمير محمد بن سلمان: وش رأيك؟ فقال: موافق على كل شيء، وشكره الوليد وتعانقا.
وأكد أن شركته "المملكة القابضة" تدعم النهضة الاقتصادية في المملكة الآن، وهي شركة مستقلة لها مجلس إدارة مستقل، ويمكن أن تشارك كغيرها من شركات القطاع الخاص في المشاريع الكبرى الجارية حاليا؛ مشروع البحر الأحمر ونيوم والقدية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.