، "بوينغ" تعترف بوجود خلل في طائراتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت تحديثًا برمجيًّا عقب تحطم طائرة ليون إير

قال دينيس مويلنبرج الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ"، الاثنين،: إن الشركة تدرك أن "أرواح الناس تعتمد على العمل الذي نؤديه"، وأن الشركة تتخذ إجراءات من أجل "الضمان التام" لسلامة الطائرات من الطراز "737 ماكس" في أعقاب حادثيْ تحطم؛ حسب وكالة "رويترز".

وأضاف "مويلنبرج"، الذي يواجه أكبر أزمة منذ توليه المنصب، أيضًا، أن تحديثًا برمجيًّا للطائرات 737 ماكس كانت الشركة قد بدأت فيه في أعقاب تحطم طائرة شركة "ليون إير" في أكتوبر في إندونيسيا سيصدر "قريبًا".

وقال مصدر لـ"رويترز"،: إن المحققين في تحطم طائرة بوينج 737 ماكس في إثيوبيا، توصلوا إلى أوجه تشابه قوية في زاوية طيران حيوية مع طائرة ليون إير؛ بما يزيد الضغط على "بوينغ" أكبر صانع للطائرات في العالم.

وتحطمت طائرة الخطوط الإثيوبية قبل نحو ثمانية أيام؛ فيما أسفر الحادث عن مقتل 157 شخصًا. وتسبب الحادث في وقف تشغيل أسطول ماكس في أنحاء العالم.

وقال "مويلنبرج" في رسالة: "بناء على الحقائق المستقاة من حادث رحلة شركة ليون إير 610، والبيانات المتاحة من حادث رحلة شركة الخطوط الإثيوبية 302؛ نتخذ إجراءات من أجل الضمان التام لسلامة الطائرات 737 ماكس".

وأضاف: "إننا ندرك ونأسف للتحديات التي يواجهها عملاؤنا والركاب نتيجة وقف تشغيل الأسطول".