، الرياض ومكة ونجران على خريطة تنبيهات "الأرصاد" .. هذه أجواء الثلاثاء ،

- 1/2
- 2/2
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة شملت مناطق: الرياض، ومكة المكرّمة، ونجران.
وفي التفاصيل، ذكرت "الأرصاد" في تنبيه لمنطقة الرياض، أنها تشهد نشاطاً في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة: العاصمة الرياض ووادي الدواسر والدوادمي والخرج وعفيف والطريق الواصل بين الرياض والطائف والأجزاء المجاورة، وبدأت الحالة الساعة الـ 03:00 من صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 8:00 مساء اليوم.
وأصدرت الهيئة تنبيهاً لمنطقة مكة المكرّمة من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، مع فرصة تكوُّن سحب رعدية ممطرة وتشمل: الطائف وميسان والهدى والشفا ومكة المكرّمة وعرفة ومِنى ومرتفعات المنطقة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 09:00 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 9:00 مساءً.
وفي نجران، نبّهت الهيئة من استمرار التدني في مستوى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتشمل الحالة كلاً من نجران وشرورة وما جاورهما، بدأت في الثالثة و40 دقيقة فجر اليوم وتستمر حتى السادسة مساءً.
الرياض ومكة ونجران على خريطة تنبيهات "الأرصاد" .. هذه أجواء الثلاثاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-19
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة شملت مناطق: الرياض، ومكة المكرّمة، ونجران.
وفي التفاصيل، ذكرت "الأرصاد" في تنبيه لمنطقة الرياض، أنها تشهد نشاطاً في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة: العاصمة الرياض ووادي الدواسر والدوادمي والخرج وعفيف والطريق الواصل بين الرياض والطائف والأجزاء المجاورة، وبدأت الحالة الساعة الـ 03:00 من صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 8:00 مساء اليوم.
وأصدرت الهيئة تنبيهاً لمنطقة مكة المكرّمة من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، مع فرصة تكوُّن سحب رعدية ممطرة وتشمل: الطائف وميسان والهدى والشفا ومكة المكرّمة وعرفة ومِنى ومرتفعات المنطقة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 09:00 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 9:00 مساءً.
وفي نجران، نبّهت الهيئة من استمرار التدني في مستوى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتشمل الحالة كلاً من نجران وشرورة وما جاورهما، بدأت في الثالثة و40 دقيقة فجر اليوم وتستمر حتى السادسة مساءً.
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
08:54 AM
حالات تشمل محافظات عدة وتتواصل حتى أوقات متفاوتة من مساء اليوم
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة شملت مناطق: الرياض، ومكة المكرّمة، ونجران.
وفي التفاصيل، ذكرت "الأرصاد" في تنبيه لمنطقة الرياض، أنها تشهد نشاطاً في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة: العاصمة الرياض ووادي الدواسر والدوادمي والخرج وعفيف والطريق الواصل بين الرياض والطائف والأجزاء المجاورة، وبدأت الحالة الساعة الـ 03:00 من صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 8:00 مساء اليوم.
وأصدرت الهيئة تنبيهاً لمنطقة مكة المكرّمة من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، مع فرصة تكوُّن سحب رعدية ممطرة وتشمل: الطائف وميسان والهدى والشفا ومكة المكرّمة وعرفة ومِنى ومرتفعات المنطقة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 09:00 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 9:00 مساءً.
وفي نجران، نبّهت الهيئة من استمرار التدني في مستوى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتشمل الحالة كلاً من نجران وشرورة وما جاورهما، بدأت في الثالثة و40 دقيقة فجر اليوم وتستمر حتى السادسة مساءً.
، الرياض ومكة ونجران على خريطة تنبيهات "الأرصاد" .. هذه أجواء الثلاثاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض ومكة ونجران على خريطة تنبيهات "الأرصاد" .. هذه أجواء الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.