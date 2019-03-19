، الرياض ومكة ونجران على خريطة تنبيهات "الأرصاد" .. هذه أجواء الثلاثاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالات تشمل محافظات عدة وتتواصل حتى أوقات متفاوتة من مساء اليوم

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة شملت مناطق: الرياض، ومكة المكرّمة، ونجران.

وفي التفاصيل، ذكرت "الأرصاد" في تنبيه لمنطقة الرياض، أنها تشهد نشاطاً في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة: العاصمة الرياض ووادي الدواسر والدوادمي والخرج وعفيف والطريق الواصل بين الرياض والطائف والأجزاء المجاورة، وبدأت الحالة الساعة الـ 03:00 من صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 8:00 مساء اليوم.

وأصدرت الهيئة تنبيهاً لمنطقة مكة المكرّمة من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، مع فرصة تكوُّن سحب رعدية ممطرة وتشمل: الطائف وميسان والهدى والشفا ومكة المكرّمة وعرفة ومِنى ومرتفعات المنطقة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 09:00 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 9:00 مساءً.

وفي نجران، نبّهت الهيئة من استمرار التدني في مستوى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتشمل الحالة كلاً من نجران وشرورة وما جاورهما، بدأت في الثالثة و40 دقيقة فجر اليوم وتستمر حتى السادسة مساءً.