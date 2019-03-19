الخدمات الإلكترونية لمكتب العمل وكيفية الاستعلام عن شكوى وزارة العمل

الخدمات الإلكترونية لمكتب العمل من أكثر ما يبحث عنه المواطنون والوافدون في المملكة العربية السعودية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واحدة من أهم الوزارات التي تم انشاؤها في المملكة العربية السعودية وتقدم لجميع المواطنين العديد من الخدمات المختلفة، بالتأكيد هناك مقر خاص بالوزارة أو مكتب العمل كما يطلق عليه البعض، وفيه يتم التقدم بالاستفسارات والشكاوى المختلفة عن طريق الأوراق أو الوثائق، وعلى الجانب الآخر هناك العديد من الخدمات الإلكترونية لمكتب العمل والتي سوف نعرضها لكم بشيء من التفصيل.

الخدمات الإلكترونية لمكتب العمل

في وقت الدخول على الصفحة الرسمية الإلكترونية لمكتب العمل على شبكة الانترنت سوف تجدون العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة بداية من التعريف بمكتب العمل إلى أرقام خدمة العملاء وكيفية التواصل الفوري مع المكتب في أي وقت.

وتأتي على رأس الخدمات الإلكترونية المقدمة من مكتب العمل دليل الخدمات، بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية، بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل، بوابة الخدمات الإلكترونية للجهات الغير ربحية، وبالضغط على أيقونة أي من الخدمات المذكورة مسبقا سوف يتيح لكم الخدمات الأخرى المعروضة عليها والتي يمكنكم الاستفادة منها.

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وعلاوة على ذلك هناك المركز الإعلامي الخاص بمكتب العمل والذي يتيح من خلال الروابط الخاصة به كافة الأخبار والفعاليات والإعلانات التي يقدمها مكتب العمل إلى المواطنين، وبالتالي في حال رغبتكم في استخدام أي من الخدمات الالكترونية لمكتب العمل فكل ما عليكم فعله هو التالي:

الاستعلام عن شكوى وزارة العمل

إذا كان لديكم أي شكوى أو استفسار تريدون الاستعلام عنه من خلال وزارة العمل يمكنكم بكل سهولة:

الدخول على الموقع الرسمي والضغط على أيقونة تواصل معنا

وبعدها يمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

أو يمكنكم الاتصال على الرقم التالي الخاص بخدمة العملاء 19911، وسوف يتم الرد الفوري عليكم وحينها يمكنكم الاستعلام عن أي شكوى مقدمة.

إن واجهتكم اي مشكلات في الخدمات الإلكترونية لمكتب العمل يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.