العدل تعيد بناء بوابتها الالكترونية بالمعايير العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت وزارة العدل بوابتها التفاعلية الالكترونية الجديدة، وذلك لتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية والقضائية المقدمة من خلال البوابة التي تأتي بنسخة مطورة ومتوافقة مع جميع أنظمة التشغيل والأجهزة الذكية، ومواكبة للتحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها.

وتمتاز البوابة الجديدة بإضافة مؤشرات جديدة للبيانات المفتوحة، إضافة إلى إعادة هيكلتها وتصميمها وبنائها بكفاءات سعودية شابة من أبناء الوزارة.

وتقدم الوزارة عبر قنواتها الرقمية خدمة تسجيل المخططات وقطع الأراضي والوحدات السكنية والتي تفيد العديد من مساهمي ورواد العقارات، حيث اختصرت الوزارة العمل في كثير من الإجراءات؛ لحفظ وقت المستفيدين، وتقديم الخدمة بكل يسر وسهولة، وتخفيف الضغط والتكدس على القضاة وموظفي المحاكم.

وكانت العدل نالت جائزة الإنجاز للتعاملات الالكترونية الحكومية لعام 2018 في دورتها الخامسة، في فرع التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل، وذلك في الحفل الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

خدمات تقدمها منصة ناجز

صحيفة الدعوى الالكترونية

إصدار وفسخ الوكالة الكترونيا

طلب الإفراغ العقاري

التنفيذ الالكتروني

طلبات الإنهاءات

القضاء التجاري الالكتروني

قضاياي ومواعيدي.

1 معايير رقمية: تبنت أفضل الممارسات والمعايير والتقنيات المحلية والعالمية في تصميم البوابات والمواقع الالكترونية

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2 وصول سهل: أعادت بناء الأيقونات وتوزيعها بشكل تراتبي منطقي لضمان سهولة التصفح والوصول لمحتوى البوابة

3 خدمات الكترونية: طورت آلية الاستعراض والبحث في الخدمات الالكترونية

4 خريطة رقمية: أضافت خارطة تفاعلية لمواقع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة في جميع مناطق المملكة

أرقام بوابة العدل

90خدمة الكترونية

99 مؤشرا عاما

75مؤشرا عقاريا

24مؤشرا عدليا أساسيا