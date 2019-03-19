شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 14 من طلاب وطالبات جامعة جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء أمس (الإثنين) ، حفل تخريج الدفعة الرابعة عشر من طلاب وطالبات جامعة جازان , بحضور مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، وأعضاء هيئة التدريس ، وأولياء الأمور وضيوف الجامعة بالمسرح المفتوح بالمدينة الجامعية لجامعة جازان.

وفور وصول أمير منطقة جازان مقر الحفل بدأت مسيرة الخريجين الذين يمثلون مختلف كليات الجامعة العلمية والأدبية وأقسامها التخصصية النوعية , ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم .

بعد ذلك ألقى مدير جامعة جازان كلمة رحب فيها بأمير المنطقة، معبراً عن شكره وامتنانه لأمير منطقة جازان على تفضله برعاية الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين فرحتهم بهذا اليوم الذي تحتفي فيه الجامعة بتخريج الدفعة الـ 14 من طلابها ، والبالغ عددهم "10184 " خريجاً وخريجة , من 26 كلية وعمادة ، في 68 تخصصاً علمياً ، و32 تخصصاً في الدراسات العليا ، إلى جانب 115 خريجًا من السعوديين في مرحلة البكالوريوس يمثلون 15 جنسية عربية واجنبية.

وبين أن رعاية أمير منطقة جازان تجسد مدى الترابط بينه وأبنائه الطلاب، ودعمه للمسيرة العلمية في المنطقة وما تلقاه الجامعة من اهتمام ومتابعة شخصية من أمير منطقة جازان ونائبه ومتابعة من وزير التعليم , مؤكداً أن الجامعة عملت على تسليح طلابها بأدوات العلم والمعرفة، وحرصت أن يكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع وليساهموا في إكمال مسيرة البناء والتنمية, مثمناً جهود عمداء الكليات والعمادات المساندة وجميع منسوبي الجامعة الذين أسهموا في إنجاح الحفل.

وهنأ في ختام كلمته الخريجين والخريجات بهذه المناسبة , داعياً الجميع لمراقبة الله في السر والعلن ، وتقديم كل ما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والفائدة خدمة للدين ثم المليك والوطن.

إثر ذلك ألقيت كلمة الخرجين ألقاها نيابة عنهم الخريج عبدالرحمن بن سلمان الخالدي أعرب خلالها عن شكر وتقدير كافة الخريجين لأمير منطقة جازان لرعايته المستمرة ، ودعمه لبرامج الجامعة وتحفيزه لأبنائه الطلاب والطالبات, مبرزاً الجهود الكبيرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأولياء الأمور , مقدمًا التهنئة للخريجين والخريجات وداعيًا إياهم لمزيد من العمل لخدمة وطنهم العزيز.

Advertisements

عقب ذلك أدى عميد شؤون الطلاب عثمان حكمي والخريجون للعام الحالي قسم الخريجين ، ودشن سموه المسرح المفتوح بالجامعة.

وفي نهاية الحفل كرم أمير المنطقة أوائل الخريجين وتسلم هدية تذكارية بالمناسبة والتقطت الصور التذكارية.

عقب ذلك شاهد الأمير محمد بن ناصر والحضور أوبريت " وطني أولاً" .

وأعرب الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عقب الحفل عن سعادته بالمشاركة في حفل تخريج الدفعة الرابعة عشر من خريجي جامعة جازان , الذين يمثلون كوكبة متميزة في مختلف التخصصات العلمية , لخدمة هذا الوطن العزيز والمشاركة في تنميته .

وقدم التهنئة لأبناءه بناته الخريجين والخريجات, راجياً لهم العون والتوفيق لتقديم كل ما فيه خدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم .

ونوه بالإنجازات التي حققتها الجامعة رغم عمرها القصير في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع حتى حققت الجامعة الشهادات العالمية في العديد من المجالات ومنها شهادة الاعتماد المؤسسي الأكاديمي , وما حققها أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة من درجات ومواقع علمية في المرحلة الجامعية والدراسات العليا , مشدداً على أهمية الدور المناط بالقائمين على مختلف الوسائل الإعلامية بالمنطقة في التعريف بإنجازات الجامعة وغيرها من الإدارات والجهات الحكومية , وما تزخر به منطقة جازان من مقومات سياحية واستثمارية وزراعية واقتصادية وغيرها من المقومات.

وأكد أن منطقة جازان منبع رئيسي للكفاءات العلمية والعملية المتميزة والجادة , مشيراً إلى أن خريجي الجامعة سيكون لهم الدور البارز في المساهمة في التنمية الوطنية من خلال تخصصاتهم العلمية النوعية وتحقيق رؤية المملكة 2030, متمنيا التوفيق لأبنائه الخريجين والخريجات في حياتهم العملية.