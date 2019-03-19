شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يبحث الموضوعات المشتركة مع اليابان وإيطاليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، سفير دولة اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، والقنصل الإيطالي ستيفانو ستوتشي، كلا على حدة.

وجرى خلال اللقاءين تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة ثانية، يفتتح الأمير خالد الفيصل، اليوم (الثلاثاء)، مهرجان الزهور الترفيهي الأول الذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن وجامعة الملك سعود، تزامناً مع الندوة الـ20 للتشجير تحت عنوان «التشجير الملائم للظروف البيئية لمكة المكرمة بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة»، وذلك في مشعر مزدلفة.