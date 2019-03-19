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توفير فرص وظيفية للشباب في المدن الصناعية ومناطق التقنية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تعاون بين مركز التكامل التنموي بإمارة المنطقة والهيئة للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن».

وتهدف المذكرة التي وقعها وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح، والمدير العام لـ«مدن» المهندس خالد السالم، إلى تعزيز التعاون للاستفادة من الفرص الاستثمارية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في المنطقة، ودعم «مدن» في احتياجات البنية التحتية والمساعدة في المعوقات، وتنمية المحتوى المحلي في المعروض من خدمات ومنتجات المدن الصناعية ومناطق التقنية في المنطقة.

وتنص مذكرة التعاون أيضاً على تبادل الخبرات في التخطيط والدراسات وخلق فرص عمل للشباب السعودي في المدن الصناعية ومناطق التقنية في المنطقة وتطوير الميزة التنافسية التي تملكها المنطقة في القطاعات المختلفة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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