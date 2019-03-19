محافظ الطائف يطلق ملتقى المرشدين بالكلية التقنية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) افتتح محافظ الطائف سعد الميموني، أمس (الإثنين)، ملتقى المرشدين الطلابيين والمعرض الإرشادي الذي تنظمه الكلية التقنية بالطائف، بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني. افتتح محافظ الطائف سعد الميموني، أمس (الإثنين)، ملتقى المرشدين الطلابيين والمعرض الإرشادي الذي تنظمه الكلية التقنية بالطائف، بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني. وقال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة، إن الملتقى ينفذ على مدى ثلاثة أيام أعمال مصاحبة تتمثل في المعرض الإرشادي وتشارك فيه الوحدات التدريبية والجهات الحكومية والخاصة، كما تقام دورات تدريبية للمرشدين بالتعاون مع إدارة التعليم على مستوى محافظة الطائف لأكثر من 90 مرشدا طلابيا ودورات تدريبية للمتدربين بالكلية، إضافة إلى تنظيم زيارات لطلاب التعليم العام للمعرض للتعريف بالمؤسسة ووحداتها التدريبية وما تقدمه للمجتمع من برامج في التخصصات التقنية والمهنية.



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