شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة يستعرض تأثير مبادرات «الملتقى الثقافي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في إدارة التخطيط والتطوير أمس (الاثنين) بمقر الإدارة في القسم النسائي، الاجتماع الرابع لمبادرات ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي بعنوان «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة».

وأوضحت مساعدة مدير إدارة التخطيط والتطوير نورة القرني أن الملتقى يهدف إلى الوقوف على مدى تحقق أثر المبادرات الثماني التي أسهمت في بناء المكان المكي وتطوير مدينة مكة لخدمة الحج والعمرة وتطوير خدمات الحج والعمرة إلى التغيير النوعي للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وبناء المجتمع التعليمي وفق الرؤية التطويرية للمملكة العربية السعودية 2030.

وبينت أنه جرى خلال الملتقى مناقشة متابعة التنسيق مع الجهات المشاركة للمبادرات التكاملية وتحديد المطلوب من كل جهة، وآلية تدوين المنجزات وفعالياتها في التقارير الشهرية، وتوضيح آلية تعبئة الحقل المضاف في نموذج التقرير الشهري بعنوان «أثر المبادرات المتحقق حتى الآن» والتنسيق مع الجهات المشاركة في كل مبادرة لتنفيذ لقاء مع مدير عام التعليم.