شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: ضبط 77 مخالفة في المخابز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

ضبطت أمانة الطائف، ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، خلال حملة «غذاؤكم أمانة»، 77 مخالفة متنوعة بين سوء النظافة العامة، وسوء أدوات التحضير، وعدم الالتزام بالزي الرسمي، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وتدني مستوى الحفظ والتخزين، إضافة إلى عدم التهوية بأماكن التحضير، وعدم توفير أكياس ورقية بدلاً من أكياس النايلون لحفظ الخبز الساخن. وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الحملة شملت 95 محلاً لمخابز أفران التميس في مدينة الطائف وضواحيها، وذلك للتوعية بالاشتراطات الصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات.

وأفادت الأمانة أن الحملة شملت توزيع ملصقات توعوية بالاشتراطات الصحية بالأفران والمخابز، وذلك ضمن جهود التعريف بالاشتراطات الصحية لممارسة أنشطة المخابز، والتعليمات الخاصة بالعاملين.