شكرا لقرائتكم خبر عن 196 برنامجاً للدراسات العليا في جامعة المؤسس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

أكد عميد الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سعود السلمي، أن هناك 196 برنامجا للدراسات العليا بالجامعة، مبينا آلية تطوير القبول لعدد من الفئات المختلفة وأعداد المتقدمين لبرامج الدراسات العليا والمقيدين بالجامعة حسب التخصص.

ولفت إلى أن عدد الطلاب يبلغ 3030 طالبا، مقابل 2592 طالبة، فيما وصل عدد طلاب المنح الدراسية الداخلية والخارجية 334 طالبا مقيدا في السجلات الحالية، مقابل 241 خريجا من طلاب المنح، منوها إلى أن الخدمات البحثية استفاد منها 2000.

جاء ذلك خلال افتتاح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أمس (الإثنين) ملتقى الدراسات العليا الأول للعام الجامعي الحالي والمعرض المصاحب له.

من جهة أخرى، نظمت جامعة الطائف ممثلة في كلية العلوم أمس، ورشة علمية عن «ميكانيكا الموائع وتطبيقاتها في العلوم الهندسية والصناعات الطبية»، قدمها أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» البروفيسور سيجوردور ثورودسن.