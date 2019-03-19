شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل أمراء وعلماء ومواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض أمس (الإثنين)، الأمراء، ومفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، كل من الأمراء سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، وتركي الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسعود بن سعد بن عبدالعزيز، وفيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، وعبدالرحمن بن سعود الكبير، ومتعب بن ثنيان بن محمد، ومحمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ومتعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وسعود بن عبدالله بن ثنيان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ومشاري بن سعود بن عبدالعزيز، وفيصل بن سعود بن محمد، والدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور بندر بن سعود بن محمد، وعبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي بندر بن خالد الفيصل، وفهد بن سعد بن عبدالله، ومحمد بن متعب بن ثنيان، وسعود بن عبدالله بن سعود، وفيصل بن محمد بن سعود، ومشعل بن متعب بن ثنيان، وسعود بن ناصر بن فرحان، ومصعب بن فهد بن فرحان، وتركي بن ناصر بن فرحان، وسعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود، وفواز بن بندر بن عبدالعزيز، وفيصل بن تركي بن سعد، وعبدالرحمن بن محمد بن متعب.