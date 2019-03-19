شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس يرعى تخريج 794 كادرا صحيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)يرعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، الأحد الثاني من شعبان القادم، حفل تخريج 794 طالبا يمثلون الدفعة الـ16 من طلاب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، على مستوى المدن الجامعية الـ3 بالرياض وفرعي الجامعة بجدة والأحساء، منهم 524 طالبا في الرياض، و175 طالبا في فرع الجامعة بجدة، و95 طالبا في الأحساء، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض.
ويبلغ عدد خريجي الدفعة الـ16 في برامج الدراسات العليا 225 طالبا، بينما عدد خريجي البكالوريوس 569 طالبا.
وثمّن مدير الجامعة الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي رعاية وزير الحرس الوطني حفل تخريج هذه الدفعة، مبيناً أنها تأتي دعماً لمسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية والبحثية ودافعا للاستمرار في تحقيق النجاحات.
وبين أن الجامعة تدفع بكل إمكاناتها وطاقمها الأكاديمي والإداري وتبذل جهوداً كبيرة بهدف تخريج كفاءات علمية وطبية مميزة في مختلف التخصصات الصحية لتحقيق رؤية المملكة 2030، المتمثلة في صناعة نهضة صحية تنموية لوطن غالٍ، وليحققوا طموحات القيادة، بأن يتولى خريجو وخريجات الكليات الطبية والصحية في هذه الجامعة المتخصصة وغيرها من الجامعات السعودية دفة قطاع العمل الصحي في المملكة.
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