شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخدمة المدنية: برامج رؤية 2030 لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

أكد وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان بن عبدالله الحمدان، أن إطلاق رؤية 2030 يمثل انطلاقة أكثر طموحاً للمملكة، تم التخطيط لها والتأسيس لقياس مخرجاتها وفق مؤشرات قياس دقيقة، وتشتمل الرؤية على برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية دقيقة؛ لتحقيق مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر.

وأشار خلال افتتاحه أمس (الإثنين) مؤتمر «التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030»، الذي ينظمه المعهد بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين، على مدى يومين، في فندق «كروان بلازا آر دي سي» بالرياض، إلى أن التنمية الإدارية تحظى بدور محوري يعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم مسارات التنمية بفكر نابه ومتطور والارتقاء بها كماً ونوعاً لتحسين أداء الأجهزة الحكومية وتحقيق التنمية الشاملة بما يليق بمكانة المملكة الحضارية.

وبين الحمدان أن عقد المؤتمر يأتي انطلاقاً من دور المعهد التنموي بوصفه «رائداً وشريكاً متميزاً في التنمية الإدارية»، وإسهاماً منه في تعزيز التنمية الإدارية والارتقاء بها في ضوء رؤية المملكة 2030.

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من جانبه، أكد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من دور المعهد كرائد وشريك متميز في التنمية الإدارية، مضيفاً أن ما يبعث على الاعتزاز ذلك الاهتمام الذي يحظى به المؤتمر من جانب الجهات الحكومية والمسؤولين والخبراء والباحثين، وأضاف أن المؤتمر يشهد تقديم أوراق عمل وأوراقا علمية ومبادرات وبرامج لرؤية 2030.

وقد شهد اليوم الأول للمؤتمر العديد من الفعاليات العلمية، التي بدأت بعقد جلسة للمتحدث الرئيسي إدريس جالا عن التحول الوطني وتحديات التنمية، وأعقبها جلسة لعرض برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 رأسها رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي.

وعقدت حلقة النقاش الأولى بعنوان «دفع الإنجاز نحو تحقيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030»، ورأسها عضو مجلس الشورى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، ثم عقدت جلسة «الأُطُر التنظيمية والهيكلية» لاستعراض الأوراق البحثية المقدمة في المؤتمر.