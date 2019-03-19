السعودية | مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. 13500 عدد مزاين الإبل المشاركة ونجاح ملموس في الفعاليات

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عقد نادي الإبل اليوم، مؤتمرًا صحفيًا ختاميًا تحدث فيه عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي فوزان بن حمد الماضي وإداره رئيس اللجنة الإعلامية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بندر الراشد، قدم فيه الماضية شكره لجميع اللجان العاملة في المهرجان، وكذلك وسائل الإعلام على تغطيتها الاحترافية لتغطية هذا الحدث الوطني، مؤكدًا أن ذلك محل اعتزاز وثقة النادي، مبينًا أن نجاح المهرجان في نسخته الثالثة التي نظمها النادي لأول مرة تعد خطوة كبيرة لتقديم الأفضل في النسخ المقبلة من مهرجان الملك عبدالعزيز في الأعوام المقبلة.

وكشف عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي أن الإحصائية النهائية لمزاين الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة بلغت 13500 عائدة ملكيتها لـ 766 مشاركًا لجميع الألوان، واكتشفت 20 حالة عبث، عادًا هذا الرقم ضئيلًا مقارنة بالعدد الإجمالي للإبل المشاركة، فيما بلغت مخالفة السن أربع حالات، ومخالفات اللون تسع حالات والتهجين 14 حالة والتقارير الطبية 78 حالة.

وأكد الفوزان أن النادي عمل بكل إمكاناته من أجل خدمة الإبل وأهلها بالشكل الذي يرضي طموحات الجميع، حيث كلف النادي فريقًا متكاملًا في جميع اللجان، ومنحه كامل الثقة وقال “لإيماننا بأمانتهم وإخلاصهم وحبهم وخبرتهم في مزاين الإبل، مع إيماننا أيضًا أن هناك وجهات نظر مختلفة نؤمن ببعضها وتساعدنا على التطوير من عام لآخر، وهذا ما نسعى إليه ونهدف له في النادي، الذي نؤكد من خلاله أن العمل في المستقبل سيكون بشكل أكبر وأشمل بدعم كامل من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – ، المشرف على النادي، و رئيس النادي فهد بن حثلين”، مشيرًا إلى أن النادي سيقرّ في الموسم المقبل لائحة لعقوبات المتجاوزين.

وقدم الماضي، شكره للمشاركين من ملاك الإبل على تقيدهم بأنظمة نادي الإبل، معربًا عن شكره لكل من أسهم في إظهار هذا الحدث الوطني بالشكل اللائق بالمملكة.