شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدة 919 مركبة متعطلة على جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن مساعدة 919 مركبة متعطلة بالجانبين السعودي والبحريني منذ تدشين الخدمة المجانية للمسافرين مطلع العام 2019 م على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وأوضح لـ«اليوم» مدير عام المؤسسة المهندس عماد المحيسن أن خدمة المساعدة على الطريق للمركبات المتعطلة على جسر الملك فهد حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها قبل شهرين بعد أن ساهمت في علاج إشكاليات الوقوف المفاجئ الاضطراري على امتداد الجانبين السعودي والبحريني أو بمنطقة إنهاء الإجراءات، مشيرا إلى خدمة 391 مركبة بالجانب البحريني وعدد 528 مركبة بالجانب السعودي بإجمالي 919 مركبة تمت مساعدة قائديها على الطريق نتيجة تعطلها ووقوفها الاضطراري.

وأكد المحيسن أن المعدل اليومي لمساعدة المركبات المتعطلة يبلغ 16 مركبة على جسر الملك فهد حيث تم تشكيل فريق مختص مجهز للعمل على خدمة هذه المركبات على مدار الساعة يوميا دون أي انقطاع لتقديم المساعدة على الطريق، مضيفا: إن معظم إشكاليات التعطل تنحصر في الإطارات أو انقطاع الوقود والتي تتم معالجتها سريعا فيما تتم الاستعانة بسيارات النقل «السطحة» في حالة وجود أعطال معقدة يصعب التعامل معها من فريق الخدمة، فيما يمكن التواصل من المسافرين المتعطلة مركباتهم على الرقم 0593171539 للجانب السعودي أو الرقم 33041105 للجانب البحريني لتقديم المساعدة المجانية الفورية لهم.