شكرا لقرائتكم خبر عن 800 مشارك في فعاليات «امش30» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

نظمت صحة حفر الباطن عددا من الفعاليات المصاحبة لفعالية «امش30» التي أقامتها مساء الجمعة في أحد المنتزهات العامة، ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة في جميع مدن ومحافظات المملكة وبلغ عدد المشاركين من الفعاليات 800 مشارك.

وتضمنت الفعالية إقامة ركن خاص للتوعية بالأمراض المزمنة، وأخذ قياسات عشوائية للكشف عن السكر والضغط وقياس محيط الخصر، مع إحالة الحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها إلى العيادات والمراكز المتخصصة، وقد بلغ عدد المستفيدين من الركن أكثر من 800 مستفيد.

كما أطلقت الصحة وبالتزامن مع الفعالية حملة للتبرع بالدم، من خلال الحافلة المتنقلة ببنك الدم، والتي تأتي تأكيدًا على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكًا نبيلاً، ومبادرة إنسانية يحتاج إليها الكثير من المرضى في المستشفيات بتأمين وحدات الدم، حيث تسهم مثل هذه الفعاليات في دعم بنك الدم بكميات يُستفاد منها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

ومن جانب آخر، تفاعلت مدارس محافظة حفر الباطن بعد توجيه صدر من مدير التعليم بحفر الباطن لاستبدال الاصطفاف الصباحي بالمشي داخل حرم المدارس.

يذكر أن الحملة شهدت إقبالًا لافتًا من المشاركين من جميع الفئات رجال، نساء، أطفال، كما شهدت تفاعلًا كبيرًا من قبل المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وخصص وسم للحملة #امش30_صحة_حفر الباطن الذي تصدر قائمة الهاشتاقات في حفر الباطن.