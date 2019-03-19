شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة وجمعا من المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض أمس، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه -رعاه الله-.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-. حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن عبدالله بن سعود، والأمير فيصل بن محمد بن سعود، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن ناصر بن فرحان، والأمير مصعب بن فهد بن فرحان، والأمير تركي بن ناصر بن فرحان، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب.