شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يطلع على الإستراتيجية التوسعية لبنك الخليج الدولي والان نبدء بالتفاصيل

اطلّع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على آخر المستجدات في تطلع بنك الخليج الدولي لتنفيذ استراتيجيته التوسعية الرامية إلى تعزيز وجوده في أسواق دول الخليج العربي، وتحقيق النمو في عملياته وقاعدة عملائه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الخليج الدولي الدكتور عبدالله العبد القادر، ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله الزامل، والرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالعزيز الحليسي، والرئيس التنفيذي للعمليات مشاري العتيبي.

وفي بداية اللقاء نوه سمو أمير المنطقة الشرقية بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل قطاعات الدولة، والاهتمام بالقطاع المالي وإسهام هذا القطاع الحيوي في تحقيق رؤية المملكة 2030 -بإذن الله-.

يذكر أن البنك يشهد حالياً إتمام الإجراءات النهائية لتحويله إلى مصرف تجاري محلي في المملكة، وتأتي هذه التطورات المهمة عقب نجاح البنك في الحصول على موافقة مجلس الوزراء لتحويل فروعه إلى مصرف تجاري سعودي محلي تحت اسم «بنك الخليج الدولي- السعودية»، كما سيتخذ البنك من المنطقة الشرقية مقراً رئيسياً له، ويتم حالياً تشييد مبنى العمليات للبنك وسيكتمل هذا العام، وذلك سعياً إلى تمكين البنك من تحقيق معدلات نمو أكبر في عملياته وقاعدة عملائه في المملكة، وبقية دول الخليج العربي.