شكرا لقرائتكم خبر عن «شورى طلاب الشرقية» يناقش تطوير المناهج الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

شهد الفصل الدراسي الأول لاجتماع مجلس الشورى الطلابي بالشرقية لهذا العام حزمة من المحاور والأنشطة في مقدمتها مشاركة أعضاء المجلس في برنامج «الأمن السيبراني»، إلى جانب الانتهاء من وضع خطة المجلس التي تمخض عنها فعاليات اللقاء الثاني تحت عنوان «تطوير التعليم» وتخللها مناقشة حزمة من المحاور بدءاً من تسليط الضوء على تطوير المناهج وتطوير المعامل المدرسية.

والتقى مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان صباح أمس برئيس وأعضاء مجلس الشورى الطلابي بالمنطقة الذي يمثله طلاب وطالبات بالمرحلة الثانوية وتم نقله مباشرة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة للقاعة النسائية.

وأكد د. الشلعان أن اللقاء الذي يجمع القيادات التعليمية بأعضاء مجلس الشورى الطلابي بالمنطقة، يعتبر حجر الزاوية ولسان الحال في إيصال صوت الطلبة للقيادات التعليمية وفرصة لوضع بصماتهم في صنع القرار بالميدان التعليمي وفي أروقة المدارس. مشيراً الى أن المجلس الطلابي يلعب دور الشريك في صنع القرارات التي تتخذها الإدارة بعد دراستها ودعمها. وأضاف: يهدف مثل هذا اللقاء إلى تعزيز مبدأ الشورى وتنمية المهارات القيادية والإدارية بين أوساط الطلاب والطالبات، إلى جانب اكتشاف الميول والاتجاهات والمواهب وغرس القيم الإسلامية، بالإضافة إلى تنمية المهارات الحوارية كالاستماع والإنصات وتبادل الآراء وصولاً للنقد البناء.

من جهتهما أكد مساعدا المدير العام للشؤون التعليمية بقطاعية البنين والبنات د. سامي العتيبي، وفاطمة الفهيد، أن إدارة تعليم المنطقة تسعى للعمل على دعم مشاريع مجلس الشوري الطلابي من خلال متابعة توصيات الجلسات المنعقدة على مستوى المنطقة، والعمل على رفع مستوى ثقافتهم في العديد من المهارات التي يتطلبها عضو المجلس، وصولاً إلى إشراكهم في العديد من البرامج واللقاءات التي تنظم على مستوى المملكة ليدركوا مدى أهميتهم كأعضاء يمثلون زملاءهم الطلاب.

إلى ذلك أشار رئيس المجلس الطلابي عادل الشمري إلى أنه تم الوقوف على استكشاف وإبراز المواهب بين أوساط الطلبة، وصولاً لمناقشة تفعيل وتحديث الأنشطة اللاصفية من خلال تفعيل حصص النشاط والمشاركة ببرامج أندية الحي، إضافة إلى تحديد ميول الطالب والطالبة مبكراً ليتسنى لهم الالتحاق بالتخصص الذي يميلون إليه ويخدم وطنهم، وصولاً لتسليط الضوء على اختبارات قياس والقنوات والوسائل التي تسهم وتدعم الطلبة لتحقيق نتائج متميزة، وفي ختام البرنامج كرم مدير التعليم أبناءه الطلبة المشاركين في برنامج الحوار الطلابي «الأمن السيبراني» الذي أقيم مؤخراً في ثانوية الظهران.