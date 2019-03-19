شكرا لقرائتكم خبر عن «شورى طلاب الشرقية» يناقش تطوير المناهج الدراسية والان نبدء بالتفاصيل
والتقى مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان صباح أمس برئيس وأعضاء مجلس الشورى الطلابي بالمنطقة الذي يمثله طلاب وطالبات بالمرحلة الثانوية وتم نقله مباشرة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة للقاعة النسائية.
وأكد د. الشلعان أن اللقاء الذي يجمع القيادات التعليمية بأعضاء مجلس الشورى الطلابي بالمنطقة، يعتبر حجر الزاوية ولسان الحال في إيصال صوت الطلبة للقيادات التعليمية وفرصة لوضع بصماتهم في صنع القرار بالميدان التعليمي وفي أروقة المدارس. مشيراً الى أن المجلس الطلابي يلعب دور الشريك في صنع القرارات التي تتخذها الإدارة بعد دراستها ودعمها. وأضاف: يهدف مثل هذا اللقاء إلى تعزيز مبدأ الشورى وتنمية المهارات القيادية والإدارية بين أوساط الطلاب والطالبات، إلى جانب اكتشاف الميول والاتجاهات والمواهب وغرس القيم الإسلامية، بالإضافة إلى تنمية المهارات الحوارية كالاستماع والإنصات وتبادل الآراء وصولاً للنقد البناء.
من جهتهما أكد مساعدا المدير العام للشؤون التعليمية بقطاعية البنين والبنات د. سامي العتيبي، وفاطمة الفهيد، أن إدارة تعليم المنطقة تسعى للعمل على دعم مشاريع مجلس الشوري الطلابي من خلال متابعة توصيات الجلسات المنعقدة على مستوى المنطقة، والعمل على رفع مستوى ثقافتهم في العديد من المهارات التي يتطلبها عضو المجلس، وصولاً إلى إشراكهم في العديد من البرامج واللقاءات التي تنظم على مستوى المملكة ليدركوا مدى أهميتهم كأعضاء يمثلون زملاءهم الطلاب.
إلى ذلك أشار رئيس المجلس الطلابي عادل الشمري إلى أنه تم الوقوف على استكشاف وإبراز المواهب بين أوساط الطلبة، وصولاً لمناقشة تفعيل وتحديث الأنشطة اللاصفية من خلال تفعيل حصص النشاط والمشاركة ببرامج أندية الحي، إضافة إلى تحديد ميول الطالب والطالبة مبكراً ليتسنى لهم الالتحاق بالتخصص الذي يميلون إليه ويخدم وطنهم، وصولاً لتسليط الضوء على اختبارات قياس والقنوات والوسائل التي تسهم وتدعم الطلبة لتحقيق نتائج متميزة، وفي ختام البرنامج كرم مدير التعليم أبناءه الطلبة المشاركين في برنامج الحوار الطلابي «الأمن السيبراني» الذي أقيم مؤخراً في ثانوية الظهران.
كانت هذه تفاصيل خبر «شورى طلاب الشرقية» يناقش تطوير المناهج الدراسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.