شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة الدوسري والان نبدء بالتفاصيل

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس العزاء والمواساة إلى يوسف بن أحمد الدوسري وإخوانه، في وفاة والدة إخوانهم كل من عيسى بن أحمد الدوسري وسامي بن أحمد الدوسري وذلك في مجلس الأسرة بالدمام، سائلًا سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب الدوسري وأبناء الفقيدة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية، على تعازيه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.