شكرا لقرائتكم خبر عن 500 عمود إنارة جديد بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

أنهت بلدية محافظة النعيرية ممثلة في قسم الإنارة خلال النصف الأول من العام الحالي 1440هـ، أعمال تركيب وتشغيل أعمدة إنارة جديدة بمداخل المحافظة وعدد من الأحياء، وذلك ضمن خطة البلدية في تقديم الخدمات الشاملة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، أنه تم تركيب وتشغيل 507 أعمدة إنارة بمداخل المحافظة والأحياء الداخلية، وبمخطط 10/117 حي الربيع، وبمخطط 121 وسوق الأنعام بالمحافظة، وبمدخل المحافظة الغربي طريق (حفر الباطن - الدمام) والحديقة بجوار مقر مهرجان ربيع النعيرية.

وأضاف أنه تم استبدال 30 عمود إنارة بسوق الأسر المنتجة بالمحافظة والمدخل الجنوبي للمحافظة طريق (مليجة)، وتركيب 120 فانوس إنارة بالمحافظة والمراكز والهجر التابعة، منها 36 كشافا بساحات حديقة الأمير محمد بن فهد وساحات حديقة حي الخليج والساحات الموجودة بمركز النقيرة، 50 كشافا بمدخل المحافظة الشرقي (طريق الدمام)، و36 كشافا بحي الصناعية بالمحافظة ومركز النقيرة التابع للبلدية، وتركيب محول بقدرة 100 كيلو فولت أمبير.

وأكد المهندس الرجباني أن البلدية تعمل حاليا على تركيب وتشغيل أكبر عدد من أعمدة الإنارة داخل المحافظة والمراكز والهجر التابعة، وتزيين جميع مداخل المحافظة، لإظهار المحافظة في أجمل صورة لها وتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية.