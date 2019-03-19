هنا رابط التسجيل في برنامج رواد الملكية الفكرية

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالانضمام لبرنامج “رواد الملكية الفكرية”، الذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية، بهدف استثمار الكوادر الوطنية وتدريبهم في بيئة عملية تمكّنهم من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة، والمنافسة في سوق العمل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر موقعها الرسمي بدء التقديم أمس الاثنين، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 30 مارس الحالي، وذلك عبر موقع التوظيف الإلكتروني بالهيئة هنا

وأكد مدير عام الموارد البشرية في الهيئة عبدالسلام الربدي، أن البرنامج يستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة في عدة تخصصات من أهمها: القانون، وتقنية المعلومات، والهندسة، وذلك لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ضمن جهودها لتعزيز دورها في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين ودعم الكفاءات السعودية من خريجي الجامعات.

يذكر أن البرنامج يقدم مجموعة من المزايا للمقبولين، من أبرزها: تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته، ومكافأة مالية شهرية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.