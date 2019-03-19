الاستعلام عن رقم حساب دفع الأقساط قرض بنك التسليف | رقم حساب السداد قرض بنك التسليف

الاستعلام عن رقم حساب دفع الأقساط، هي خدمة توفرها بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية لجميع مستفيديها، لكي يمكنهم سداد القروض الخاصة بهم عبر حساباتهم في البنوك، جدير ذكره أن بنك التسليف لا يمكنه خصم الأقساط تلقائياً ألا من جهات معينة، فالقطاعات الخاصة بالمملكة يكون المستفيد هو المسؤول عن دفع تلك الأقساط لبنك التسليف.

رابط الاستعلام عن رقم حساب دفع الأقساط

للاستعلام عن رقم حساب دفع الأقساط في ينك التسليف والادخار يرجي اتباع الخطوات التالية:-

الدخول لرابط بنك التنمية الاجتماعية .

. اختيار خدمة الاستعلام عن رقم حساب دفع الأقساط.

قم بكتابة رقم الهوية والضغط على كلمة موافق.

سيتم تحويلك لصفحة معلومات القرض الخاص بك من بنك التسليف.

ستجد في الأعلى رقم الحساب ( الرقم الذي يمكنك من خلاله تسديد القسط).

قم باختيار السداد عن طريق خدمة سداد في البنوك السعودية.

طريقه سداد قرض بنك التسليف عبر البنوك السعودية

لعمليه سداد أقساط قرض بنك التسليف من خلال البنوك السعودية يرجي اتباع أحدي الطرق التالية: